Ugniagesių vadas sako jau turintis ir gerų žinių dėl gaisro Baltojoje Vokėje

Baltosios Vokės gatvėje, suskystintų naftos dujų pilstymo stotyje gesinamo gaisro lokalizacija dar nepaskelbta, tačiau situacija gaisravietėje stabili, penktadienįper pietus paskelbė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Pasak pranešimo, toliau vėsinamos dujų talpyklos, užgesinta ketvirtadienį užsidegusi miško paklotė.
„Šiuo metu čia dirba 40 ugniagesių gelbėtojų ir dar 20 įvairiausių tarnybų pareigūnų ir darbuotojų. Šiandien ruošiamasi specifiniams talpyklos užsandarinimo darbams, kurie padėtų apsisaugoti nuo nepageidaujamos reakcijos baigiant išdegti dujoms“, - maždaug vidurdienį paskelbė PAGD.
„Gera žinia, kad deganti dujų talpykla nebeprisipildo. Saugiausias būdas būtų leisti išdegti dujoms, tačiau tai užtruktų. Todėl šiuo metu yra planuojama baigiamoji gaisro gesinimo fazė, kurios metu bus bandoma degančią talpyklą užgesinti keliais lafetiniais švirkštais pučiant vandenį ta pačia kryptimi, – sako Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla. – Tuomet, įvertinus saugumo situaciją ir atlikus tam tikrus paruošiamuosius darbus, įmonės darbuotojai atliktų rezervuaro sandarinimo darbus.
Tam rengiasi visos tarnybos – ugniagesiai gelbėtojai, medikai, „Aro“ pareigūnai, ruošiamas šarvuotis, konsultuojamės su išorės ekspertais. Operacijos eiga bus stebima ir dronu. Jeigu šis planas nepavyktų, teks laukti, kol išdegs dujos talpykloje ir tada mėginti ją sandarinti.“
Netrukus buvo pradėta dujų talpyklą gesinti lafetiniais švirkštais.
Tuo tarpu agentūra Elta primena, kad PAGD direktorius R. Požėla per spaudos konferenciją ketvirtadienį teigė, kad dujų gaisras gali būti lokalizuotas ketvirtadienį po pietų arba artėjant vakarui. Tačiau ši prognozė neišsipildė.
Kaip jau ne kartą buvo skelbta, trečiadienį prieš 10 val. buvo pranešta, jog Vilniaus pakraštyje, Baltosios Vokės gatvėje, užsidegė traukinio vagonai su dujomis. Užsiliepsnojo 8 vagonai su dujomis, vėliau ėmė degti ir dujų skirstymo stoties rezervuaras. Įsiplieskus liepsnoms, buvo girdėti ir sprogimai – iš 8 cisternų sprogo 4.
Nelaimė kilo bendrovės „Jozita“ teritorijoje, dujų skirstymo stotyje, kuri pagal teisinį reglamentavimą priskiriama pavojingų objektų sąrašui.
Vilniaus miesto savivaldybė dėl įvykio paskelbė lokalią ekstremaliąją situaciją.