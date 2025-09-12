Du susidūrę BMW Vilniuje užtvėrė judrią gatvę, sustojo troleibusai – vienas vairuotojas gali būti beteisis

Incidentas pavakare įvyko važiuojant miesto centro link, ties visuomeninio transporto stotele „Savanorių prospektas“.
Pirminiais duomenimis, vienas BMW išsukinėjo iš kiemo į Savanorių pr., kitas važiavo pagrindiniu keliu. Pasak liudininkų, šis automobilis lėkė gana dideliu greičiu.
Tik per laimingą atsitiktinumą susidūrę automobiliai nenuskriejo į stotelę.
Pasak policijos, abu vairuotojai buvo blaivūs. Tačiau įtariama, kad vienas gali būti beteisis.
Susidūrę automobiliai kuriam laikui užtvėrė gatvę miesto centro link, čia sustojo troleibusai.
Įvykis tiriamas.
