Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Du susidūrę BMW Vilniuje užtvėrė judrią gatvę, sustojo troleibusai – vienas vairuotojas gali būti beteisis

2025 m. rugsėjo 12 d. 18:36
Lrytas.lt
Vilniuje du susidūrę automobiliai BMW sutrikdė eismą judriu Savanorių pr., čia sustojo troleibusai. Įtariama, kad vienas į avariją patekęs vairuotojas gali būti beteisis.
Daugiau nuotraukų (5)
Incidentas pavakare įvyko važiuojant miesto centro link, ties visuomeninio transporto stotele „Savanorių prospektas“.
Pirminiais duomenimis, vienas BMW išsukinėjo iš kiemo į Savanorių pr., kitas važiavo pagrindiniu keliu. Pasak liudininkų, šis automobilis lėkė gana dideliu greičiu.
Tik per laimingą atsitiktinumą susidūrę automobiliai nenuskriejo į stotelę.
Pasak policijos, abu vairuotojai buvo blaivūs. Tačiau įtariama, kad vienas gali būti beteisis.
Susidūrę automobiliai kuriam laikui užtvėrė gatvę miesto centro link, čia sustojo troleibusai.
Įvykis tiriamas.
BMW avarijaVilniusbeteisis vairuotojas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.