Kaune automobilis trenkėsi į apsauginius kelio atitvarus

Informacija apie įvykį vairuotojai dalijosi naujienų portalo grupėje.
„Zoo sodo nusileidimas/pakilimas“, – rašė vairuotojas.
Vaizdo įraše matyti, kad ant apsauginių atitvarų užskriejo „Mercedes-Benz“ automobilis.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK) Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ patvirtino, kad pranešimas apie įvykį buvo gautas 6 val., 46 min.
O. Vaitkevičienės teigimu, apie įvykį pranešęs asmuo teigė, kad automobilį vairavęs asmuo galimai neblaivus.
Atvykus pareigūnams, juos pasitikęs „Mercedes-Benz“ automobilio vairuotojas teigė, kad į kelią išbėgo lapė. Bandydamas išvengti susidūrimo, jis nesuvaldė automobilio ir užvažiavo ant metalinių atitvarų.
Automobilio vairuotojas blaivus, sužalojimų nepatyrė.