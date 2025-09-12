Kilo gaisras Raseinių gimnazijoje – buvo evakuoti 385 mokiniai ir 40 darbuotojų

Apie Raseiniuose Kalnų gatvėje trijų aukštų mūriniame gimnazijos pastate kilusį gaisrą pagalbos tarnyboms buvo pranešta 8 val. 29 min.
Pranešėjas nurodė, kad ant gimnazijos stogo dega elektros pastotė, į viršų kyla juodi dūmai.
Gesinti gaisro buvo pasiųstos gausios ugniagesių pajėgos: penkios autocisternos ir autokopėčios.
Į įvykio vietą ugniagesiai atskubėjo per 6 minutes.
Dar iki atvykstant ugniagesiams gimnazijos darbuotojai atjungė elektrą ir pradėjo evakuaciją.
Iš gimnazijos teko evakuotis 385 mokiniams ir 40 darbuotojų.
Paaiškėjo, kad dega ant gimnazijos stogo esantis kondicionierių valdymo pultas.
Gaisrą ugniagesiai likvidavo jau 8 val 57 min.
Per gaisrą žmonės nenukentėjo.
Saulės elektrinės elementų elektros instaliaciją, apdegė apie vienas kvadratinis metras bituminės stogo dangos.
Gaisro priežastį turės nustatyti ekspertai.