Smarki avarija Kaune: „Mercedes-Benz“ rėžėsi į medį, gatvė uždaryta

„Ivinskio g. kylant link Prancūzų g įkalnėje kažkokia milžiniška avarija, nepraleidžia nieko pravažiuoti, uždarytas kelias. Daug spec. tarnybų“, – praneša skaitytojas.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK) Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ teigė, kad pranešimas apie įvykį gautas 10 val., 27 min.
O. Vaitkevičienės teigimu, L. Ivinskio gatvėje į medį rėžėsi automobilis „Mercedes-Benz“, kuris nuo smūgio apvirto.
Eismo įvykyje nukentėjo minimo automobilio vairuotojas, gimęs 1990 m., jis išvežtas į gydymo įstaigą.
Įvykio vietoje dirba gausios tarnybų pajėgos.
Eismo sistemos „Waze“ duomenimis, minimoje gatvėje, kylant į Prancūzų g., formuojasi spūstis.