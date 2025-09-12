Vilniuje nufilmuota, kaip nugriuvęs motociklininkas čiuožė asfaltu – tokiais atvejais padėti gali tik vienas dalykas

Vaizdo įrašą penktadienio vakarą paviešino „Reidas TV“.
„Vilnius Juodasis kelias/ Ribiškių Didžioji g. Mielieji, šlapia juk, būkime atsargūs“, – prie vaizdo įrašo paskelbė „Reidas TV“.
Vaizdo registratoriumi užfiksuotame įraše matyti, kad incidentas įvyko rugsėjo 12 d. apie 7 val. 42 min. Automobilio vairuotojas, kurio vaizdo registratorius ir užfiksavo nelaimę, ruošėsi sukti į kairę. Vaizdo įraše matytio, kad priešais atvažiuoja motociklas, o už jo dar keli automobiliai. Tad įrašo autorius sutojo, kad praleistų iš priekio važiuojančias transporto priemones.
Vaizdo įraše matyti, kad motociklininkas prieš sankryžą pradeda stabdyti, o tada nesuvaldęs motociklo staiga krenta ant žemės. Nukritęs jis dar kurį laiką čiuožė asfaltu.
Tokiais atvejais motociklininkams ypač svarbią reikšmę vaidina jų naudojamos apsaugos. Jei motociklininkas važiuoja ne su specialiomis motociklininko aprangomis, čiuožiant asfaltu žmogus gali labai smarkiai nukentėti, nes paprasti rūbai suplyšta akimirksniu. Tuo tarpu motociklininkams skirtos aprangos būna pagamintos iš trinčiai atsparių medžiagų, aprangose dažniausiai būna ir nuo smūgių dalinai apsaugantys elementai.
Iš paviešinto vaizdo įrašo sunku pasakyti ar motociklininkas dėvėjo nuo trinties apsaugančią aprangą, tačiau panašu, kad jis smarkiau nenukentėjo – jis į nieką daugiau neatsitrenkė, po incidento žmogus atsisėdo, buvo sąmoningas. Taip pat matyti, kad jis buvo su motociklininko pirštinėmis ir šalmu.
Po vaizdo įrašu iš karto prasidėjo „Facebook“ vartotojų diskusija, kodėl motociklininkaskrito.
„Nu, pirma reik suprasti nuo vaikystės, kas tas yra priekinis stabdis ir nebus bėdų“, – rašė vienas komentatorius.
„Panašu, kad posūkio neišėmė dėl užsigazavimo“, – svarstė kitas.
„Donoras išsigelbėjo“, – ironizavo trečias.
avarijaVilniusmotociklas
Rodyti daugiau žymių