Greta A1 magistralės – Kauno tarnybų sujudimas: nuo kelio nulėkė automobilis

„Link Giraitės, nuvažiavus nuo autostrados, mašina nulėkė“, – 17.27 val. buvo pranešta „Kas vyksta Kaune“ grupėje.
Kaip portalą informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas, pranešimo apie nelaimę šalia magistralės policija sulaukė 17.01 val.
Pirminiais duomenimis, nelaimė įvyko magistralėje už viaduko, nesuvaldytas automobilis nuvažiavo nuo kelio. Įtariama, kad eismo įvykį sukėlė neblaivi vairuotoja.
Įvykio vietoje dar dirba pareigūnai, jie aiškinasi nelaimės aplinkybes.
Pirminiais budinčio pareigūno duomenimis, eismo dalyviai sunkių sužalojimų nepatyrė.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos budintis ugniagesys portalą informavo, kad vaduoti asmenų iš sumaitoto automobilio neprireikė.
A1eismo įvykisPolicija
