Sostinės oro uoste ir Medininkų punkte pasieniečiai sulaikė du Lietuvos teisėsaugos ieškomus asmenis

Pirmasis jų įkliuvo Medininkų punkte grįždamas iš Baltarusijos, kitas – sostinės oro uoste, parskridęs iš Danijos.
Ketvirtadienį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai, Medininkų pasienio kontrolės punkte patikrinę vieno iš Baltarusijos atvykstančio 38-erių Lietuvos piliečio pasą, nustatė, kad jau daugiau kaip pusmetį jo ieško sostinės policija.
Už padarytą nusikaltimą nuteistas, tačiau bausmę atlikti vengęs vilnietis ėmė slapstytis, pabėgo iš Lietuvos. Jo paieška buvo paskelbta pernai gruodį.
Pasieniečiai vyrą sulaikė, informavo paieškos iniciatorių ir perdavė jį atvykusiam policijos konvojui.
To paties ketvirtadienio pavakarę Vilniaus oro uoste nusileido lėktuvas iš Bilundo (Danija). Tarp jo keleivių buvo iš šios Šiaurės šalies dėl vietos įstatymų pažeidimų išsiųstas 55-erių vyras. Oro uoste dirbę Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai nustatė, kad Kretingoje gimęs, pastaruoju metu Telšiuose gyvenęs, bet gyvenamąją vietą deklaravęs Ispanijoje žemaitis ieškomas Lietuvoje.
Per mažiau kaip du 2024-ųjų mėnesius iš kelių žinomų prekybos tinklų parduotuvių Kaune jis pagrobė prekių už daugiau kaip 7 tūkst. eurų ir pasikėsino pagrobti per 700 eurų vertės prekių, bet buvo sulaikytas. Maksimali jo laukianti laisvės atėmimo bausmė – treji metai. Šiemet kovą ir birželį bent du Lietuvos teismai yra priėmę nutartis skirti jam kardomąją priemonę – suėmimą. O rugsėjo 4 d. Generalinė prokuratūra žemaičiui suimti išdavė Europos arešto orderį.
Pasieniečiai ieškomąjį sulaikė, o vėliau perdavė jį į oro uostą atvykusiems sostinės policijos pareigūnams.
Šiemet pasieniečiai sulaikė 614 asmenų (iš jų 450 – oro uostuose), kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų dauguma, 535, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 31, Jungtinės Karalystės – 10, Latvijos 9, Baltarusijos – 7, Airijos, Moldovos ir Švedijos – po 3, Tadžikistano, Ukrainos ir Uzbekistano – po 2, likusieji 7 buvo dar septynių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 (iš jų 592 – oro uostuose) ieškomų asmenų irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo devynių valstybių piliečiai.
