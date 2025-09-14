Klaipėdos baseine kilęs gaisras – užgesintas

20.13 val. Bendrajame pagalbos centre skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Klaipėdoje, Dubysos g. 12 pastate kilo gaisras.
Tai – netoli „Švyturio“ arenos ir „Rimi“ prekybos centro esančio Klaipėdos baseino adresas.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Klaipėdos m. priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai, Klaipėdos miesto vyriausiam policijos komisariatui.
Gesinti gaisro buvo pasiųstos penkios autocisternos, štabo automobilis, autokopėčios.
Žmonės iš pastato evakavosi dar iki atvykstant ugniagesiams.
Gaisras kilo techninėse patalpose. Degė laidai.
Ugniagesių pastangų dėka jau 20 val. 34 min. gaisras buvo lokalizuotas, o 20 val. 55 min. – užgesintas.
Žmonės per gaisrą nenukentėjo, tačiau ugnis nuniokojo elektros instaliaciją.
Gaisro padaryti nuostoliai tikslinami. Jo priežastį turės nustatyti ekspertai.