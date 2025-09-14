Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaNelaimės

Klaipėdos baseine kilęs gaisras – užgesintas

2025 m. rugsėjo 14 d. 20:39
Lrytas.lt
Papildyta
Sekmadienį vakare gausios ugniagesių pajėgos buvo pasiųstos gesinti Klaipėdos baseine kilusio gaisro.
Daugiau nuotraukų (1)
20.13 val. Bendrajame pagalbos centre skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Klaipėdoje, Dubysos g. 12 pastate kilo gaisras.
Tai – netoli „Švyturio“ arenos ir „Rimi“ prekybos centro esančio Klaipėdos baseino adresas.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Klaipėdos m. priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai, Klaipėdos miesto vyriausiam policijos komisariatui.
Gesinti gaisro buvo pasiųstos penkios autocisternos, štabo automobilis, autokopėčios.
Žmonės iš pastato evakavosi dar iki atvykstant ugniagesiams.
Gaisras kilo techninėse patalpose. Degė laidai.
Ugniagesių pastangų dėka jau 20 val. 34 min. gaisras buvo lokalizuotas, o 20 val. 55 min. – užgesintas.
Žmonės per gaisrą nenukentėjo, tačiau ugnis nuniokojo elektros instaliaciją. 
Gaisro padaryti nuostoliai tikslinami. Jo priežastį turės nustatyti ekspertai.  
 
GaisrasKlaipėdabaseinas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.