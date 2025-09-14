Lrytas Premium prenumerata tik
Nelaimės

Vilniaus rajone BMW nepraleido motociklo ir su juo susidūrė, Šiauliuose – parbloškė pėsčiųjų perėja ėjusią moterį

2025 m. rugsėjo 14 d. 12:38
Lrytas.lt
Šeštadienį automobilių BMW vairuotojai Vilniaus rajone ir Šiauliuose sukėlė avarijas, per kurias buvo sužaloti žmonės.
Prieš vidurdienį, 11.32 val. Šiauliuose, J. Basanavičiaus gatvėje, blaivaus vyro, gim. 1958 m., vairuojamas automobilis BMW X3 pėsčiųjų perėjoje partrenkė pėsčiąją, gim. 1959 m.
Sužalotai moteriai prireikė medikų pagalbos. Ji gydoma ligoninėje.
Apie 16 val. Vilniaus rajone, Maišiagaloje, Mokyklos ir Šv. Antano gatvių sankryžoje, automobilis BMW, vairuojamas moters (gim. 2003 m.), nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu tiesiai važiavusiu motociklu „Yamaha“, vairuojamu vyro (gim. 1967 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris, suteikus med. pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai.
Šių avarijų aplinkybes tiriantys pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl kelių trasporto eismo saugumo taisyklių pažeidimo.
