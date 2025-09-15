Automobilio avarija Kauno rajone – lūžo medis, iškrito variklis, nukentėjo žmogus

Pranešimas apie eismo nelaimę Zapyškio seniūnijoje, Vincentavo kaime, Šakių plente, buvo gautas sekmadienio paryčiais, 5.40 val.
Pranešta, kad ant kelio guli nuvirtęs medis, šalia jo – automobilio variklis, iš jo rūksta dūmai. Pranešėjo teigimu, dėl tamsos jam daugiau nieko nematyti.
Kaip skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, atvykus ugniagesių pajėgoms, automobilis „Toyota Yaris“ buvo atsitrenkęs į medžius, medis nuvirtęs ant važiuojamosios kelio dalies, o šalia gulėjo iškritęs automobilio variklis.
Automobilio gale rastas žmogus stabilizavimo lenta buvo iškeltas ir perduotas medikams.
Kauno rajonasavarijaMedis
Rodyti daugiau žymių