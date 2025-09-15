Avaringame Kauno kelio ruože – dar vienas labai skaudus susidūrimas

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčio pareigūno duomenimis, 10.54 val. pranešta, kad Panerių gatvėje susidūrė „Citroën“ ir „Ford Mustang“ automobiliai.
Įvykio vietoje dirba policijos pareigūnai, tad detalesnė informacija kol kas neteikiama.
Kaunietės atsiųstose nuotraukose matyti į įvykio vietą atskubėję medikai.
„Kas vyksta Kaune“ grupėje vairuotojai įspėja, kad kelias nepravažiuojamas. Apie Panerių gatvėje besiformuojančią spūstį įspėja ir navigacijos programėlė „Waze“.
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad šioje kelio atkarpoje eismo įvykiai fiksuojami periodikai. Apie smarkią avariją pranešta liepos 17 dieną, taip pat ir liepos 30 dieną.