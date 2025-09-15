Užsiliepsnojęs automobilis Vilniuje sukėlė didžiules spūstis

Nelaimė rugsėjo 15 d. pavakare įvyko Juodajame kelyje ties sankirta su Gurių gatve. Čia kildamas į kalną užsiliepsnojo automobilis „Volkswagen“.
Žmonės iš mašinos spėjo iššokti, niekas nenukentėjo.
Atskubėję ugniagesiai gaisrą greitai užgesino. Tačiau dėl kelyje sustojusio automobilio susidarė didžiulės transporto spūstys. Gatvė čia - vos dviejų prasilenkiančių eismo juostų. Tad vienoje sustojus degančiam automobiliui ir jo gesinti atskubėjusiems ugniagesiams, važiuojant Pavilnio link susidarė didžiulė transporto spūstis.
Netrukus ji nusidriekė ir į priešingą pusę. Reguliuoti eismo atvažiavo policijos pareigūnai.
Įvykis tiriamas.
GaisrasVilniussudegė automobilis
