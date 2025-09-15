Lrytas Premium prenumerata tik
Užsiliepsnojęs automobilis Vilniuje sukėlė didžiules spūstis

2025 m. rugsėjo 15 d. 19:18
Lrytas.lt
Vilniuje pirmadienio vakarą užsiliepsnojęs automobilis sukėlė spūstis. Žmonės per incidentą nenukentėjo.
Nelaimė rugsėjo 15 d. pavakare įvyko Juodajame kelyje ties sankirta su Gurių gatve. Čia kildamas į kalną užsiliepsnojo automobilis „Volkswagen“. 
Žmonės iš mašinos spėjo iššokti, niekas nenukentėjo.
Atskubėję ugniagesiai gaisrą greitai užgesino. Tačiau dėl kelyje sustojusio automobilio susidarė didžiulės transporto spūstys. Gatvė čia - vos dviejų prasilenkiančių eismo juostų. Tad vienoje sustojus degančiam automobiliui ir jo gesinti atskubėjusiems ugniagesiams, važiuojant Pavilnio link susidarė didžiulė transporto spūstis.
Netrukus ji nusidriekė ir į priešingą pusę. Reguliuoti eismo atvažiavo policijos pareigūnai.
Įvykis tiriamas.
