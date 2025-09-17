Autostradoje greta Kauno sudegė automobilis

Kaip informuoja Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugsėjo 16 d. apie 21 val. 20 min. Kauno ugniagesiai iškviesti į kelio Klaipėda – Kaunas – Vilnius 222 km. Buvo pranešta, kad iš automobilio rūksta dūmai, mato liepsną.
Atvykus ugniagesiams, automobilis „Honda Civic“ degė atvira liepsna.
Per incidentą išdegė variklio skyrius, apdegė bamperis, priekiniai žibintai, apdailos detalės, iškrito priekinis stiklas, išdegė automobilio salonas.
Žmonės nenukentėjo.
Įvykis tiriamas.
