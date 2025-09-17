Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaNelaimės

Autostradoje greta Kauno sudegė automobilis

2025 m. rugsėjo 17 d. 08:53
Lrytas.lt
Kauno ugniagesiai antradienio vakarą autostradoje Vilnius – Kaunas – Klaipėda gesino degantį automobilį. Žmonės per incidentą nenukentėjo.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip informuoja Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugsėjo 16 d. apie 21 val. 20 min. Kauno ugniagesiai iškviesti į kelio Klaipėda – Kaunas – Vilnius 222 km. Buvo pranešta, kad iš automobilio rūksta dūmai, mato liepsną.
Atvykus ugniagesiams, automobilis „Honda Civic“ degė atvira liepsna.
Per incidentą išdegė variklio skyrius, apdegė bamperis, priekiniai žibintai, apdailos detalės, iškrito priekinis stiklas, išdegė automobilio salonas.
Žmonės nenukentėjo.
Įvykis tiriamas.
sudegė automobilisKauno rajonasgreitkelis Vilnius - Klaipėda
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.