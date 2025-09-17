Avarija prie statomo viaduko Kaune paralyžiavo eismą

„Prie Eigulių tilto į „Megos“ pusę“, – apie 15 val. 50 min. grupėje „Kur stovi trikojis Kaune“ apie avariją informavo nuotraukomis pasidalijęs kaunietis.
Kaip galima matyti iš nuotraukų, eismo įvykis galėjo įvykti prie naujai statomo viaduko. Čia galėjo susidurti du vilkikai, vieno jų priekis – smarkiai sumaitotas.
Remiantis navigacijos programa „Waze“, dėl šio ir dar kelių vairuotojų pažymėtų eismo įvykių šioje arterijoje susiformavo nemaža automobilių spūstis.
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad šiandien taip pat rašėme apie skaudų susidūrimą S. Žukausko ir P. Lukšio gatvių sankryžoje. Į nelaimės vietą skubėjo medikai, ugniagesiai ir policija.
O A. Juozapavičiaus prospekte mažasis automobilis pėsčiųjų perėjoje partrenkė moterį.