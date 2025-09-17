Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaNelaimės

Avarija prie statomo viaduko Kaune paralyžiavo eismą

2025 m. rugsėjo 17 d. 16:19
Itin avaringą trečiadienį socialiniuose tinkluose kauniečiai informavo apie dar vieną eismą mieste paralyžiavusią avariją. Pranešama, jog Islandijos plente susidūrė du vilkikai.
Daugiau nuotraukų (3)
„Prie Eigulių tilto į „Megos“ pusę“, – apie 15 val. 50 min. grupėje „Kur stovi trikojis Kaune“ apie avariją informavo nuotraukomis pasidalijęs kaunietis.
Kaip galima matyti iš nuotraukų, eismo įvykis galėjo įvykti prie naujai statomo viaduko. Čia galėjo susidurti du vilkikai, vieno jų priekis – smarkiai sumaitotas.
Remiantis navigacijos programa „Waze“, dėl šio ir dar kelių vairuotojų pažymėtų eismo įvykių šioje arterijoje susiformavo nemaža automobilių spūstis.
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad šiandien taip pat rašėme apie skaudų susidūrimą S. Žukausko ir P. Lukšio gatvių sankryžoje. Į nelaimės vietą skubėjo medikai, ugniagesiai ir policija.
O A. Juozapavičiaus prospekte mažasis automobilis pėsčiųjų perėjoje partrenkė moterį.
avarijaKaunasvilkikai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.