Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Kraupus radinys Kaune – policijos laukia daug rimto darbo

2025 m. rugsėjo 17 d. 08:09
Lrytas.lt
Radus mirusio vyro kūną, Kauno policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir bando nustatyti mirusio nenustatytos tapatybės vyro mirties priežastį. Kūnas rastas voljere, nusikaltimas kol kas neįtariamas.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 16 d. apie 10 val. 50 min. Kaune, L. Ivinskio g., namo kieme esančiame mūriniame voljere, rastas mirusio nenustatytos tapatybės ir amžiaus vyro kūnas irimo stadijos.
Nusikaltimas kol kas neįtariamas, tačiau nepaisant to, pareigūnų laukia daug rimto darbo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, kurie bandys įminti vyriškio mirties priežastį.
Tuo tarpu pareigūnai bando nustatyti mirusio vyriškio tapatybę. Ją išsiaiškinus, bus bandoma atskleisti ir vyro mirties aplinkybes.
mirė vyrasKaunastapatybė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.