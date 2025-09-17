Kraupus radinys Kaune – policijos laukia daug rimto darbo

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 16 d. apie 10 val. 50 min. Kaune, L. Ivinskio g., namo kieme esančiame mūriniame voljere, rastas mirusio nenustatytos tapatybės ir amžiaus vyro kūnas irimo stadijos.
Nusikaltimas kol kas neįtariamas, tačiau nepaisant to, pareigūnų laukia daug rimto darbo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, kurie bandys įminti vyriškio mirties priežastį.
Tuo tarpu pareigūnai bando nustatyti mirusio vyriškio tapatybę. Ją išsiaiškinus, bus bandoma atskleisti ir vyro mirties aplinkybes.
