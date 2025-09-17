Mirtinas susidūrimas Pasvalio r.: sužalota moteris ligoninėje mirė

Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, rugsėjo 17 d. apie 7 val. 44 min. Pasvalio rajone, Krinčino seniūnijoje, ties Pajiešmenių kaimu, automobilis „Opel“ iš šalutinio kelio išvažiavo į pagrindinį ir susidūrė su ta pačia kryptimi važiavusiu sunkvežimiu DAF.
Per avariją nukentėjo „Opel“ vairuotoja (gimusi 1967 m.) ir keleivė (gimusi 1942 m.).
Policija praneša, kad pokiek laiko gauta informacija, „Opel“ vairuotoja ligoninėje mirė.
Tuo tarpu automobilio keleivė toliau gydoma ligoninėje.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
žuvo moterisavarijaPasvalio rajonas
Rodyti daugiau žymių