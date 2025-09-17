Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaNelaimės

Mirtinas susidūrimas Pasvalio r.: sužalota moteris ligoninėje mirė

2025 m. rugsėjo 17 d. 18:11
Lrytas.lt
Viena moteris mirė, dar viena buvo sužalota trečiadienio rytą Pasvalio rajone susidūrus lengvajam automobiliui ir sunkvežimiui.
Daugiau nuotraukų (3)
Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, rugsėjo 17 d. apie 7 val. 44 min. Pasvalio rajone, Krinčino seniūnijoje, ties Pajiešmenių kaimu, automobilis „Opel“ iš šalutinio kelio išvažiavo į pagrindinį ir susidūrė su ta pačia kryptimi važiavusiu sunkvežimiu DAF.
Per avariją nukentėjo „Opel“ vairuotoja (gimusi 1967 m.) ir keleivė (gimusi 1942 m.).
Policija praneša, kad pokiek laiko gauta informacija, „Opel“ vairuotoja ligoninėje mirė.
Tuo tarpu automobilio keleivė toliau gydoma ligoninėje.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
žuvo moterisavarijaPasvalio rajonas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.