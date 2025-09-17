Nelaimė Kaune: mažasis automobilis parbloškė merginą

„Partrenkė jaunuolis su mini automobiliu, bet aplinkybės neaiškios. Gali būt, kad jis stojo praleist, o jam trenkėsi iš galo“, – rašė kaunietis.
Vyras taip pat atkreipė dėmesį, kad ši A. Juozapavičiau pr. atkarpa labai pavojinga.
„Buvo ir mirtinai partrenktas asmuo anksčiau prie „Norfos“. Trūksta prevencinių priemonių, nes laksto čia kaip autostradoje“, – rašė portalui apie nelaimę pranešęs skaitytojas.
Jo atsiųstose nuotraukose matyti į nelaimės vietą atskubėję medikai ir policijos pareigūnai.
Kaip portalą informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinti pareigūnė, apie 14 val. 32 min. buvo gautas pranešimas, kad A. Juozapavičiaus pr. baltos spalvos automobilis pėsčiųjų perėjoje kliudė merginą.
Vairuotojo amžius ir nelaimės aplinkybės tikslinamos, policijos pareigūnai dar dirba nelaimės vietoje.
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad šeštadienį Europos prospekte į eismo įvykį taip pat pateko mažasis automobilis, kurį vairavo nepilnametis. Rugsėjo 1-ąją Kaune buvo fiksuotas dar viena eismo eismo įvykis, kurio metu ant šono vertėsi mažasis automobilis „Ligier“.
Trečiadienį portalas „Kas vyksta Kaune“ taip pat rašė apie skaudų susidūrimą S. Žukausko ir P. Lukšio gatvių sankryžoje. Į nelaimės vietą skubėjo medikai, ugniagesiai ir policija.