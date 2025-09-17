„ESO specialistai antradienį per keletą valandų atstatė tiekimą maždaug pusei klientų, o ten, kur darbus stabdė įklimpusi sunkiasvorė miško ruošos technika, dujų tiekimas operatyviai buvo užtikrintas per laikiną apylankinį dujotiekį“, – informuoja ESO vadovas Renaldas Radvila.
Pasak ESO vadovo, antradienio vakarą jau sutemus, kai buvo baigti pažeisto dujotiekio remonto darbai, dujų tiekimą buvo likę atstatyti 5 klientams. Tiekimas iškart atstatytas tiems gyventojams, kurie nemiegojo – languose degė šviesos, o likusiųjų poilsio nuspręsta netrukdyti ir dujų tiekimas jiems buvo atnaujintas ankstyvą trečiadienio rytą.
Kaip jau skelbė Lrytas, dujų tiekimas antradienį 62 vartotojams Palangoje laikinai nutrūko dėl avarijos, kai miško ruošos darbų sunkioji technika įklimpo ir pažeidė dujotiekį. ESO nedelsdamas sureagavo ir nuotėkis buvo sustabdytas, tad gyventojams pavojus nekilo.
Klaipėdos apskrities VPK bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas trečiadienį pateikė daugiau avarijos Palangoje, Hipodromo gatvėje aplinkybių.
Kaip rašoma policijos pranešime, rugsėjo 16 d. apie 13 val. Palangoje, Hipodromo g., miške, miškovežiui, vairuojamam vyro (gim. 1974 m.), vežant nupjautus medžius bei pradėjus smegti į pelkę, buvo pažeista skirstomoji magistralinio dujotiekio trasa.
Apie 14 val. ESO tarnyba dujų nuotėkio trasą uždarė.
Ugniagesiai informuoja, jog buvo gautas pranešimas, kad sunkioji technika pažeidė dujų vamzdį, iš kurio stipriai veržiasi dujos.
Atvykus gelbėtojams, iš vidutinio slėgio vamzdžio stipriai veržėsi dujos. Teritorija buvo aptverta „Stop“ juosta, uždaryta 700 metrų kelio atkarpa. Gelbėtojai budėjo, kol atvyko dujų tarnybą.
Atvykę policijos pareigūnai vykdė gyventojų evakuacija iš gyvenamųjų namų.
Atvykę dujų tarnybos darbuotojai užsuko 500 metrų ilgio trasos vamzdį.
Ugniagesiai tęsė budėjimą, kol nustojo dujos tekėti ir nebebuvo pavojaus sprogimui.