Nelaimės

Per gaisrą Klaipėdoje nukentėjo žmogus

2025 m. rugsėjo 17 d. 19:48
Lrytas.lt
Vienas žmogus nukentėjo Klaipėdoje trečiadienio vakarą kilus gaisrui.
Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, rugsėjo 17 d. apie 18 val. 48 min. gautas pranešimas apie tai, kad Klaipėdoje Taikos pr. 78 kilo gaisras.
Gaisro metu nukentėjo žmogus.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Klaipėdos m. priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai, Klaipėdos apskrities vyriausiam policijos komisariatui.
Portalas „Delfi“ praneša, kad gaisras kilo apleistame dviejų aukštų pastate. 
Pirminiais duomenimis, nukentėjo benamis sprogus dujų balionui. Žmogus apdegė kūną.
Įvykis tiriamas.
