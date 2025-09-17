Lrytas Premium prenumerata tik
Nelaimės

Po smarkaus susidūrimo judrioje Kauno sankryžoje išsirikiavo tarnybos

2025 m. rugsėjo 17 d. 13:25
Judrioje S. Žukausko ir P. Lukšio gatvių sankryžoje Kaune susidūrė du automobiliai, į nelaimės vietą atskubėjo medikai, ugniagesiai ir policija.
Eismo įvykio vaizdais apie 12 val. 27 min. buvo pasidalinta „Kas vyksta Kaune“ grupėje.
Kaip portalą „Kas vyksta Kaune“ informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinti pareigūnė, pranešimas apie susidūrimą S. Žukausko ir P. Lukšio gatvių sankryžoje buvo gautas apie 12 val. 24 min.
Pranešime buvo nurodyta, kad susidūrė du lengvieji automobiliai, iš vieno jų rūksta dūmai.
Pirminiais pareigūnės duomenimis, iš vienos transporto priemonės negalėjo išlipti žmonės, todėl į eismo įvykio vietą papildomai buvo iškvieti ugniagesiai ir medikai.
Įvykio vietoje dirba ir policijos ekipažas, nelaimės aplinkybės bus tikslinamos.
