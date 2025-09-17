Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaNelaimės

Vienoje judriausių sostinės gatvių susidūrę automobiliai užkimšo eismą, nukentėjo moteris

2025 m. rugsėjo 17 d. 13:15
Lrytas.lt
Papildyta
Du susidūrę automobiliai vienoje iš judriausių sostinės gatvių visiškai užkimšo eismą miesto centre. Greitosios pagalbos medikai į ligoninę išvežė vieno automobilio vairuotoją.
Daugiau nuotraukų (11)
Avarija maždaug vidurdienį įvyko Geležinio Vilko g. anttilto per Nerį. Policijai buvo pranešta, kad susidūrė lengvasis automobilis „Volkswagen“ ir sunkvežimis „Mercedes-Benz“.
Pasak pranešimo, lengvojo automobilio 34 metų vairuotoja po avarijos yra ištikta šoko.
Atvykę greitosios pagalbos medikai moterį apžiūrėjo, tačiau į ligoninę jos nereikėjo. Medikai iš įvykio vietos išvažiavo, bet netrukus jiems vėl teko grįžti. Šį kartą jie moterį išsivežė į ligoninę. Pirminiais duomenimis, vairuotojai sužalota ranka.
Avarija užkimšo transporto eismą miesto centre. Geležinio Vilko g. yra viena judriausių sostinės transporto arterijų. Po avarijos čia susidarė transporto spūstys ne tik Geležinio Vilko g. važiuojant Baltupių link – eismas sutriko ir aplinkinėse gatvėse.
Įvykis tiriamas.
transporto grūstisavarijaVilnius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.