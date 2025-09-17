Vienoje judriausių sostinės gatvių susidūrę automobiliai užkimšo eismą, nukentėjo moteris

Avarija maždaug vidurdienį įvyko Geležinio Vilko g. anttilto per Nerį. Policijai buvo pranešta, kad susidūrė lengvasis automobilis „Volkswagen“ ir sunkvežimis „Mercedes-Benz“.
Pasak pranešimo, lengvojo automobilio 34 metų vairuotoja po avarijos yra ištikta šoko.
Atvykę greitosios pagalbos medikai moterį apžiūrėjo, tačiau į ligoninę jos nereikėjo. Medikai iš įvykio vietos išvažiavo, bet netrukus jiems vėl teko grįžti. Šį kartą jie moterį išsivežė į ligoninę. Pirminiais duomenimis, vairuotojai sužalota ranka.
Avarija užkimšo transporto eismą miesto centre. Geležinio Vilko g. yra viena judriausių sostinės transporto arterijų. Po avarijos čia susidarė transporto spūstys ne tik Geležinio Vilko g. važiuojant Baltupių link – eismas sutriko ir aplinkinėse gatvėse.
Įvykis tiriamas.
transporto grūstisavarijaVilnius
