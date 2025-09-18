Bus sudaryta komisija Baltosios Vokės gaisro priežastims nustatyti

Komisija nustatys avarijos aplinkybes ir priežastis, apie avariją bei tyrimo rezultatus bus informuota Europos Komisija. Atsižvelgiant į tyrimo išvadas bus numatomos papildomos avarijų prevencijos priemonės, siekiant sumažinti galimų pramoninių avarijų padarinius ateityje.
Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Sunkių nusikaltimų tyrimų valdyba dėl šio įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal 187 str. 2 dalį.
Ikiteisminio tyrimo metu gaisro tyrimą atlieka ir medžiagą teikia Gaisrinių tyrimų centras kartu su Vilniaus priešgaisrine gelbėjimo valdyba.
Vilniaus priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje rengiamas išsamus gaisro įvykio likvidavimo eigos aprašymas, kurio tikslas – vertinti ugniagesių gelbėtojų veiksmus, gelbėjimo darbų organizavimą, naudotos įrangos bei technikos tinkamumą, tobulinti gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimą, efektyvinti pajėgų sutelkimą, užtikrinti gelbėtojų saugą bei papildomai įsigyti reikalingą modernesnę įrangą ir techniką, peržiūrėti teisinį reglamentavimą ir galbūt atnaujinti tam tikras teisės aktų nuostatas.