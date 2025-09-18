Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Bus sudaryta komisija Baltosios Vokės gaisro priežastims nustatyti

2025 m. rugsėjo 18 d. 17:10
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
Dėl rugsėjo 10 d. Vilniuje, Baltosios Vokės gatvėje, UAB „Jozita“ suskystintų naftos dujų pilstymo stotyje, įvykusios didelės pramoninės avarijos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas formuoja šios avarijos tyrimo komisiją. Į ją bus deleguoti valstybės priežiūros ir kontrolės institucijų bei savivaldybės atstovai – Aplinkos apsaugos departamento, Valstybinės darbo inspekcijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, Vilniaus miesto savivaldybės.
Komisija nustatys avarijos aplinkybes ir priežastis, apie avariją bei tyrimo rezultatus bus informuota Europos Komisija. Atsižvelgiant į tyrimo išvadas bus numatomos papildomos avarijų prevencijos priemonės, siekiant sumažinti galimų pramoninių avarijų padarinius ateityje.
Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Sunkių nusikaltimų tyrimų valdyba dėl šio įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal 187 str. 2 dalį.
Ikiteisminio tyrimo metu gaisro tyrimą atlieka ir medžiagą teikia Gaisrinių tyrimų centras kartu su Vilniaus priešgaisrine gelbėjimo valdyba.
Vilniaus priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje rengiamas išsamus gaisro įvykio likvidavimo eigos aprašymas, kurio tikslas – vertinti ugniagesių gelbėtojų veiksmus, gelbėjimo darbų organizavimą, naudotos įrangos bei technikos tinkamumą, tobulinti gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimą, efektyvinti pajėgų sutelkimą, užtikrinti gelbėtojų saugą bei papildomai įsigyti reikalingą modernesnę įrangą ir techniką, peržiūrėti teisinį reglamentavimą ir galbūt atnaujinti tam tikras teisės aktų nuostatas.
Gaisrastyrimaskomisija
Rodyti daugiau žymių

