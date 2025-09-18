Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaNelaimės

Kaktomuša Rokiškio r.: susidūrus dviem automobiliams „Audi“ žuvo žmogus, ugniagesiai vadavo prispaustus žmones

2025 m. rugsėjo 18 d. 08:59
Lrytas.lt
Atnaujinta
Mažiausiai vienas žmogus žuvo ir du buvo sužaloti ketvirtadienio rytą Rokiškio rajone kaktumuša susidūrus dviem automobiliams „Audi“.
Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, rugsėjo 18 d. apie 8 val. 21 min. Rokiškio r. Kalnočių kaime, kaktomuša susidūrė du automobiliai „Audi“.
Policija praneša, kad per susidūrimą nukentėjo trys žmonės, yra žuvusių.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad ugniagesiai iškvietimo į avarijos vietą sulaukė apie 8 val. 29 min. 
Į įvykio vietą atvykę gelbėtojai rado kaktumuša susidūrusius du lengvuosius automobilius. Viename jų buvo du užspausti žmonės.
Netrukus greitosios pagalbos medikai konstatavo vieno jų mirtį.
Kitame automobilyje buvo prispaustas dar vienas žmogus. Ugniagesiai panaudojo specialią gelbėjimo įrangą ir visus tris užspaustus žmones pradėjo laisvinti.
Įvykis tiriamas.
žuvo žmogusRokiškio rajonaskaktomuša
