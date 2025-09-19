Dėl avarijos vienoje judriausių Vilniaus gatvių spūstyse vėl įstrigo šimtai vairuotojų

Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus policijoje, pareigūnai apie šią avariją nebuvo informuoti.
„Greičiausiai, avarijos dalyviai sutaria dėl to, kas kaltas ir savarankiškai pildosi eismo įvykio deklaracijas“, – policijoje išgirdo Lrytas.
Tačiau vėliau pareigūnai vis dėlto nuvažiavo į įvykio vietą. Pasak policijos, kadangi dėl avarijos buvo sustojęs, pareigūnai pradėjo reguliuoti, o eismo įvykio dalyviai tuo metu pildėsi eismo įvykio deklaracijas.
Tuo tarpu liudininkai praneša, kad incidentas įvyko važiuojant Geležinio Vilko gatve Baltupių link, jau pravažiavus tiltą per Nerį. Čia susidūrė du automobiliai, nuo smūgio jie apsisuko ir sustojo užtvėrę kone visą važiuojamąją kelio dalį. Trijų eismo juostų gatvėje automobiliams pravažiuoti liko tik viena nepilna eismo juosta.
Kadangi policijai apie avariją nepranešta, spėjama, kad žmonės per incidentą nenukentėjo.
Avarija vėl užkimšo judrią gatvę ir aplinkines gatves, spūstyse vėl įstrigo šimtai vairuotojų.
Tai ne pirma tokia avarija šioje gatvės atkarpoje šią savaitę. Trečiadienį ant tilto per Nerį susidūrus sunkvežimiui ir lengvajam automobiliui nesunkiai nukentėjo moteris. Tąkart kelioms valandoms irgi buvo susidariusius didžiulės spūstys.
Kadangi Geležinio Vilko g. yra viena iš judriausių sostinės transporto arterijų, bet koks incidentas čia iš karto formuoja spūstis. Net ir vienas sugedęs bei sustojęs automobilis šioje gatvėje iš karto gali spūstyse įstrigdinti daugybę vairuotojų.
