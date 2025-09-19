Dėl į darbą neatvykusio vilniečio jo kolega ant kojų sukėlė tarnybas – vyras namuose rastas kritinės būklės

Incidentas rugsėjo 19 d. įvyko apie 13 val. 26 min. Pagalbos telefonu paskambinęs vyras sakė, kad penktadienį į darbą neatvyko jo kolega. Tad sunerimęs dėl bendradarbio sveikatos, vyras nuvažiavo į jo namus Savanorių pr.
Pasak pranešimo, buto durų niekas neatidarė, tačiau girdėjosi, kad viduje skamba telefonas.
Įvertinus tai, jog buto šeimininkui galėjo iškilti realus pavojus, prie daugiabučio nusiųsti medikai, ugniagesiai ir policijos pareigūnai.
Ugniagesiai į vilniečio butą pateko išlaužę langą.
Darbe nepasirodęs maždaug 50 metų vyriškis rastas kritinės būklės ištiktas insulto. Greitosios pagalbos medikai žmogų skubiai išgabeno į ligoninę.
Įvykis tiriamas.