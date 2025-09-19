Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Nelaimės

Greta Vievio degė namas, gaisrą gesino gausios pajėgos

2025 m. rugsėjo 19 d. 16:25
Lrytas.lt
Penktadienio pavakare Elektrėnų savivaldybės ugniagesiai iškviesti gesinti degančio namo netoli Vievio. Į įvykio vietą buvo mestos gausios gelbėtojų pajėgos.
Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, rugsėjo 19 d. apie 16 val. 03 min. gautas pranešimas apie tai, kad Elektrėnų savivaldybėje, Vievio seniūnijoje, Panerių kaime, Dvaro g. dega namas.
Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje Lrytas sužinojo, kad gaisro gesinimui mestos gausios ugniagesių pajėgos - pasitelktos net penkios autocisternos.
Ugniagesiams atvykus, namas degė atvira liepsna.
Praėjus pusvalandžiui po gaisro pradžios, pranešimų apie nukentėjusius žmones dar nebuvo gauta.
GaisrasElektrėnų savivaldybėugniagesiai

