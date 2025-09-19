Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Lapių kelyje prie Kauno – dar vienas smarkus susidūrimas

2025 m. rugsėjo 19 d. 13:48
Penktadienio popietę pranešta apie dar vieną avariją krašto kelyje 232 greta Kauno.
„Link Lapių ties įsukimu į Domeikavą. Šviežiai. Tuoj kamščiuosis“, – apie 13 val. 22 min. buvo pranešta „Kas vyksta Kaune“ grupėje.
Dėl besitęsiančių nelaimių krašto kelyje po įrašu vairuotojai suskubo žymėti už valstybinės reikšmės kelių priežiūrą atsakingą bendrovę „Via Lietuva“. Internautai mano, kad minėtame kelio ruože reikalingas šviesoforas ar kitos eismo saugumo priemonės.
„Kaip taip įmanoma kiekvieną savaitę susikalt?!“ – retoriškai klausė grupės nariai.
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad tame pačiame kelyje, Panerių gatvėje, skaudus susidūrimas buvo fiksuotas ir pirmadienį – buvo susidūrę „Citroen“ ir „Ford Mustang“ automobiliai.
Šioje kelio atkarpoje eismo įvykiai fiksuojami periodiškai. Apie smarkią avariją pranešta liepos 17 dieną, taip pat ir liepos 30 dieną.
