Vilniaus pakraštyje vairuodamas vilkiką mirė vyras – sunkiasvoris trenkėsi į atitvarus

Avarija įvyko Savanorių pr., ant viaduko virš Kirtimų g. Rugsėjo 19 d. apie 17 val. 25 min. pro šalį važiavusi liudininkė pranešė, kad į atitvarus atsitrenkė vilkikas.
Atvykus policijos pareigūnams ir greitosios pagalbos medikams maždaug 60 metų vilkiko vairuotojas buvo gyvybės ženklų.
Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus policijoje, apie 18 val. 15 min. greitosios pagalbos medikai konstatavo vyro mirtį.
Įtariama, kad vyras vairuodamas mirė staiga sutrikus jo sveikatai.
Dėl avarijos kuriam laikui ties Gariūnų nusukimu užtverta viena eismo juosta miesto centro link.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi nelaimės aplinkybes.
mirė vyrasavarijaVilnius
