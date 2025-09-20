Lrytas Premium prenumerata tik
Aliarmas Vilkaviškio rajone – parūko grūdų saugykla su 100 tonų pupų

2025 m. rugsėjo 20 d. 10:09
Lrytas.lt
Gelbėtojai Vilkaviškio rajone išsaugojo pradėjusią rūkti grūdų džiovyklą su šių metų derliumi.
Rugsėjo 19-ąją apie 9 valandą gautas pranešimas, kad rūksta Gabriškės kaime esanti grūdų džiovykla, viduje yra 100 tonų grūdų. Džiovykla metalinė, prie jos prijungtos dujos ir elektra.
Atvykus ugniagesiams, iš džiovinimo rezervuaro rūko dūmai. Prapjautas džiovinimo rezervuaro liukas, vidus perlietas vandeniu. Iš šalia buvusio džiovinimo rezervuaro išleista 90 tonų pupų. Pupų rezervuaro atidarytas liukas, vidus perlietas vandeniu. Džiovinimo ir pupų rezervuarai metaliniai, 8x4 m dydžio, 20 m aukščio.
Darbus vykdyti padėjo 5 įmonės darbuotojai. 
