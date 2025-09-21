Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Nelaimė Rokiškio rajone: senolis snakryžoje nepraleido BMW, nukentėjo trys žmonės

2025 m. rugsėjo 21 d. 09:05
Lrytas.lt
Šeštadienį Rokiškio rajone, susidūrus dviems automobiliams, nukentėjo trys žmonės, kurie gydomi ligoninėje.
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariatas pranešė, kad rugsėjo 20 d., apie 12 val. Rokiškio r., Palūšnių kaime, Kamajų gatvėje, vyras, gimęs 1939 m., automobiliu „Volkswagen Passat“ sankryžoje išvažiuodamas iš šalutinio kelio, nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio „BMW e90“ ir su juo susidūrė.
Avarijos metu sužalotas automobilio „Volkswagen Passat“ vairuotojas ir kartu važiavusios keleivės, gimusios 1952 ir 1943 m. Visi trys nukentėjusieji gydomi ligoninėje.
Automobilio „BMW e90“ vairuotojas, gimęs 1992 m., eismo įvykio metu sužalojimų nepatyrė.
Policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo Kodekso 281 str. – dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto
priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
susidūrimasBMWkeleiviai
