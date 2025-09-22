Dviejų automobilių susidūrimas Vilniaus centre sukėlė spūstis

Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus apskrities policijoje, pranešimas apie dviejų automobilių susidūrimą Gedimino pr. ir Šventaragio g. sankirtoje rugsėjo 22 d. gautas apie 15 val. 53 min. Buvo pranešta, kad susidūrė automobiliai „Škoda“ ir BMW.
Pasak pranešimo, per avariją niekas nenukentėjo, tačiau viename automobilyje vežtas vaikas labai išsigando, todėl žmonės nori, kad jį apžiūrėtų medikai. Todėl į įvykio vietą kartu su policijos pareigūnais nuvažiavo ir greitosios pagalbos medikai.
Avarija įvyko baigiantis darbo dienai, tad aplinkinėse gatvėse iš karto susiformavo spūstys. Programėlės „Waze“ duomenimis, transporto eilės nusidriekė Gedimino pr., Šventaragio g., T.Vrublevskio g. ir pan.
Įvykis tiriamas.
avarijaVilniaus centrastransporto spūstis
