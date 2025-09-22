Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Per BMW viruotojo sukeltą avariją Lazdijų rajone nukentėjo trys žmonės

2025 m. rugsėjo 22 d. 09:48
Lrytas.lt
Trys žmonės buvo sužaloti sekmadienį Lazdijų rajone per avariją, kurią sukėlė neatidus BMW vairuotojas. 
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Alytaus apskrities VPK, rugsėjo 21 d. apie 12 val. 10 min. Lazdijų r., Bajoriškių kaime, vyras (gim. 1990 m.), vairuodamas automobilį BMW, nesilaikydamas saugaus atstumo nuo priekyje ta pačia kryptimi važiavusio automobilio „Opel“, vairuojamo vyro (gim. 1982 m.), atsitrenkė į galinę dalį.
Po smūgio, „Opel“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su tiesiai važiuojančiu automobiliu „Ford Kuga“, kurį vairavo vyras (gim. 1963 m.).
Automobilio „Opel“ vairuotojui ir keleiviui (gim. 1981 m.) bei „Ford Kuga“ vairuotojui (gim. 1963 m.) prireikė medikų pagalbos.
Pradėtas įvykio aplinkybių patikslinimas.
BMW avarijaLazdijų rajonasOpel
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.