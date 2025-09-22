Per BMW viruotojo sukeltą avariją Lazdijų rajone nukentėjo trys žmonės

Kaip pranešė Alytaus apskrities VPK, rugsėjo 21 d. apie 12 val. 10 min. Lazdijų r., Bajoriškių kaime, vyras (gim. 1990 m.), vairuodamas automobilį BMW, nesilaikydamas saugaus atstumo nuo priekyje ta pačia kryptimi važiavusio automobilio „Opel“, vairuojamo vyro (gim. 1982 m.), atsitrenkė į galinę dalį.
Po smūgio, „Opel“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su tiesiai važiuojančiu automobiliu „Ford Kuga“, kurį vairavo vyras (gim. 1963 m.).
Automobilio „Opel“ vairuotojui ir keleiviui (gim. 1981 m.) bei „Ford Kuga“ vairuotojui (gim. 1963 m.) prireikė medikų pagalbos.
Pradėtas įvykio aplinkybių patikslinimas.
BMW avarijaLazdijų rajonasOpel
