Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Pėsčiųjų perėjoje Kalvarijoje automobilis partrenkė moterį – prireikė skubios medikų pagalbos

2025 m. rugsėjo 22 d. 15:13
Lrytas.lt
Kalvarijos policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi aplinkybes avarijos, kuomet automobilis pėsčiųjų perėjoje partrenkė ir sužalojo moterį. 
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip Lrytas sužinojo Marijampolės apskrities VPK, pranešimas apie avariją rugsėjo 22 d. buvo gautas maždaug 10 val. 21 min.. Buvo gautas pranešimas, kad Kalvarijoje, Vytauto g., automobilis partrenkė moterį.
Atvykę pareigūnai išsiaiškino, kad blaivaus vyro (gim. 1966 m.) vairuojamas automobilis „Opel Zafira“ pėsčiųjų perėjoje kliudė staiga į ją įėjusią pėsčiąją (gimusi 1944 m.).
Pasak liudininkų, moteris patyrė galvos traumą ir stipriai kraujavo.
Dėl patirtų sužalojimų pėsčioji pristatyta į Marijampolės ligoninę.
Dėl eismo įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
partrenkta pėsčiojipėsčiųjų perėjaKalvarija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.