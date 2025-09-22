Pėsčiųjų perėjoje Kalvarijoje automobilis partrenkė moterį – prireikė skubios medikų pagalbos

Kaip Lrytas sužinojo Marijampolės apskrities VPK, pranešimas apie avariją rugsėjo 22 d. buvo gautas maždaug 10 val. 21 min.. Buvo gautas pranešimas, kad Kalvarijoje, Vytauto g., automobilis partrenkė moterį.
Atvykę pareigūnai išsiaiškino, kad blaivaus vyro (gim. 1966 m.) vairuojamas automobilis „Opel Zafira“ pėsčiųjų perėjoje kliudė staiga į ją įėjusią pėsčiąją (gimusi 1944 m.).
Pasak liudininkų, moteris patyrė galvos traumą ir stipriai kraujavo.
Dėl patirtų sužalojimų pėsčioji pristatyta į Marijampolės ligoninę.
Dėl eismo įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
partrenkta pėsčiojipėsčiųjų perėjaKalvarija
