Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 1 val. 30 min. Rietavo savivaldybėje, Žeberių kaime, avarinės būklės pastate, kuriame gyvena moteris (gim. 1945 m.) ir vyras (gim. 1972 m.), įgriuvo dalis pastato stogo, suvirto perdangos, sienos ir laiptai.
Įtariama, kad minėtas vyras gali būti prispaustas griuvėsių.
„Buvo gautas pranešimas, kad sugriuvo laiptai, po jais yra žmogus. Atvykus rastos sugriuvusios perdangos. Žmogaus buvo ieškoma, tačiau jis nerastas. Vyksta stabilizavimo darbai, kad negriūtų likusios konstrukcijos. Ieškant žmogaus perkasami griuvėsiai. Dirba ugniagesiai“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas Robertas Šmitas.
Pasak jo, garbaus amžiaus moteris nenukentėjo.
Įvykio vietoje visą naktį praleidęs Rietavo meras Antanas Černeckis Eltai pasakojo, kad ši nelaimė buvo tarsi užprogramuota, nes garbaus amžiaus moteris ne kartą buvo raginama išsikelti iš avarinio pastato, kur gyveno kartu su savo sūnumis.
„Buvo privatizuota buvusi kolūkio kontora, dviejų aukštų mūrinis pastatas. Per ilgą laiką namas susidėvėjo, o savininkė nenorėjo remontuoti. Mes ją įspėjome, kad namas gali sugriūti. Maždaug prieš dvejus metus buvo įgriuvusi perdanga į rūsį. Mes ją su seniūnu kalbinom kieme gal dvi valandas, aiškinome, kad gali įvykti didesnė nelaimė. Tačiau ji mus beveik išvijo, liepdama nesikišti į jos gyvenimą. Ji negyveno vargingai, turėjo žemės, gyvulių, galėjo susiremontuoti. Tos nelaimės tikrai galima išvengti“, – Eltai sakė meras A. Černeckis.
Po pirmojo namo konstrukcijų įgriuvimo vienas moters sūnų išvyko gyventi į Rietavą, kitas sūnus liko gyventi su valdingo būdo mama.
Paryčiais į nelaimės vietą atvyko bendrovės „Plungės lagūna“ kranas, dirba ugniagesiai, dingęs moters sūnus tebeieškomas. Nelaimės vietoje dirba Plungės, Rietavo ugniagesiai, policija.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad įvykio vietą atvyko ir gelbėtojai iš Vilniaus su specialia įranga, skirta paieškos gelbėjimo darbams griuvėsiuose.
Įvykio vietoje darbuojasi ir kinologai su tarnybiniais šunimis.