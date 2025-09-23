Per gaisrą Marijampolėje nukentėjo žmogus

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, rugsėjo 22 d. apie 8 val. 42 min. Marijampolės ugniagesiai buvo iškviesti į bendrabutį R. Juknevičiaus g. Buvo pranešta, kad atvira liepsna dega butas.
Gelbėtojams atvykus į įvykio vietą, pro trečio aukšto buto langą veržėsi dūmai.
Išlaužus buto duris, kambaryje rastas ant žemės gulintis žmogus, jis sąmoningas išneštas ir perduotas greitosios pagalbos medikams. Šie žmogų išsivežė į ligoninę.
Butas buvo stipriai uždūmintas, degė sofa.
Gaisro metu apdegė lova ir 5 kvadratiniai metrai sienos, butas stipriai aprūko, dalinai sulietas. Lova išmesta pro langą ir perlieta.
Sutrūko viršuje esančio buto lango stiklas (išimtas kad nenukristų ant gatvės ir praeivių). Antrame aukšte esantis butas ir pirmame aukšte esanti parduotuvė dalinai sulieti.
Dūmų detektorius bute neįrengtas.
Įvykis tiriamas.