Sunerimusį dėl brolio sveikatos jonaviškį pasiekė baisi žinia

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugsėjo 22 d. apie 10 val. 53 min. Jonavos ugniagesiai buvo iškviesti į Chemikų g. Vyras pranešė, kad brolis neatidaro durų, neatsiliepia telefonu, galimai sutriko sveikata.
Atvykę ugniagesiai ištraukiamosiomis kopėčiomis užlipo į butą 3 namo aukšte ir viduje rado mirusį buto savininką.
Gelbėtojai į butą įleido medikus, kurie patvirtino buto savininko mirtį. Tuo tarpu policija pradėjo tyrimą ir aiškinasi įvykio aplinkybes.
mirė vyrasJonavaugniagesiai
