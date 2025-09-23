Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Nelaimės

Sunerimusį dėl brolio sveikatos jonaviškį pasiekė baisi žinia

2025 m. rugsėjo 23 d. 09:25
Lrytas.lt
Dėl brolio sveikatos sunerimęs Jonavos gyventojas ant kojų sukėlė pagalbos tarnybas, tačiau šios gerų žinių vyrui pranešti negalėjo. Jonaviškio brolis rastas miręs.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugsėjo 22 d. apie 10 val. 53 min. Jonavos ugniagesiai buvo iškviesti į Chemikų g. Vyras pranešė, kad brolis neatidaro durų, neatsiliepia telefonu, galimai sutriko sveikata.
Atvykę ugniagesiai ištraukiamosiomis kopėčiomis užlipo į butą 3 namo aukšte ir viduje rado mirusį buto savininką.
Gelbėtojai į butą įleido medikus, kurie patvirtino buto savininko mirtį. Tuo tarpu policija pradėjo tyrimą ir aiškinasi įvykio aplinkybes.
