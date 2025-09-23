Vilniuje iš 5 aukšto iškrito moteris: smūgį sušvelnino stiklinis stogelis, nukentėjusioji ligoninėje

Nelaimės liudininkų buvo gana daug. Rugsėjo 23 d. nuo 12 val. 13 min. pagalbos telefonu sulaukta daugybės skambučių apie tai, kad viename iš Dariaus ir Girėno g. daugiabučių įvyko nelaimė - moteris iškrito iš penkto aukšto.
Pranešimuose buvo minima, kad moteris krito ant stiklinio stogelio, jį suskaldė ir tada nukrito ant laiptų. Liudininkai taip pat teigė, kad moteris kvėpuoja ir juda.
Atvykę pareigūnai greitai nustatė, kad iš penkto aukšto iškrito 1958 m. gimusi moteris. Ją greitosios pagalbos medikai skubiai išvežė į ligoninę.
Nelaimės aplinkybės iki galo kol kas neaiškios, tačiau manoma, kad stiklinis stogelis sušvelninio smūgį.
Surinkta įvykio medžiaga.
NelaimėVilniusNaujininkai
Rodyti daugiau žymių