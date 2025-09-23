Orai
Lietuvos diena
Nelaimės
2025 m. rugsėjo 23 d. 18:30
Vilniuje smarkiai susidūrė 3 automobiliai: pranešama apie spūstis
Antakalnio gatvėje susidūrė automobiliai „Volvo“, „Nissan“ ir BMW. Vienas iš automobilių – su diplomatiniais numeriais.
Turimais duomenimis, važiavo vokiečių kariuomenės atstovas. Dėl įvykio Antkalnio gatvėje sutriko eismas, susidarė spūstys iš abiejų pusių.
Antakalnis
Vilnius
