Nelaimės

Vilniuje smarkiai susidūrė 3 automobiliai: pranešama apie spūstis

2025 m. rugsėjo 23 d. 18:30
Antakalnio gatvėje susidūrė automobiliai „Volvo“, „Nissan“ ir BMW. Vienas iš automobilių – su diplomatiniais numeriais.
Turimais duomenimis, važiavo vokiečių kariuomenės atstovas. Dėl įvykio Antkalnio gatvėje sutriko eismas, susidarė spūstys iš abiejų pusių.
