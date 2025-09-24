Lrytas Premium prenumerata tik
Klaipėdos uoste pradėjo rūkti vagonai – gaisras žaibiškai užgesintas

2025 m. rugsėjo 24 d. 08:48
Klaipėdos ugniagesiai trečiadienio rytą sukelti ant kojų ir išsiųsti į uostą, kur, kaip pranešta, pradėjo rūkti vagonai. Gaisras žaibiškai užgesintas, žmonės nenukentėjo, nuostoliai minimalūs.
Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, rugsėjo 24 d. apie 8 val. 07 min. gautas pranešimas apie tai, kad Klaipėdoje, Baltijos pr. 40, iš geležinkelio vagono rūksta dūmai.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai, Klaipėdos miesto vyriausiam policijos komisariatui.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykus ugniagesiams, viename vagone smilko kol kas nenustatytų medžiagų likučiai.
Gaisras buvo žaibiškai užgesintas. Apie 8 val. 27 min. paskelbta likvidacija, vagonas buvo vandeniu ataušintas iš išorės.
Žmonės nenukentėjo, nuostoliai minimalūs.
Įvykis tiriamas.
