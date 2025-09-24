Klaipėdos uoste pradėjo rūkti vagonai – gaisras žaibiškai užgesintas

Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, rugsėjo 24 d. apie 8 val. 07 min. gautas pranešimas apie tai, kad Klaipėdoje, Baltijos pr. 40, iš geležinkelio vagono rūksta dūmai.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai, Klaipėdos miesto vyriausiam policijos komisariatui.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykus ugniagesiams, viename vagone smilko kol kas nenustatytų medžiagų likučiai.
Gaisras buvo žaibiškai užgesintas. Apie 8 val. 27 min. paskelbta likvidacija, vagonas buvo vandeniu ataušintas iš išorės.
Žmonės nenukentėjo, nuostoliai minimalūs.
Įvykis tiriamas.