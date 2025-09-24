Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Vilniuje susidūrus dviem automobiliams ant kojų sukeltos tarnybos, nukentėjo žmogus

2025 m. rugsėjo 24 d. 09:16
Lrytas.lt
Vienas žmogus buvo sužalotas ankstų trečiadienio rytą Vilniuje susidūrus dviem lengviesiems automobiliams. Įvykio vietoje prireikė visų miesto operatyvinių tarnybų.
Daugiau nuotraukų (1)
Pranešimas apie avariją rugsėjo 24 d. gautas kiek po 7 val. ryto. Buvo pranešta, kad Kryžiokų sodų 11-ojoje g. susidūrė du automobiliai, vienam vairuotojui prispausta, koja, jis negali išlipti.
Pranešta, kad kitas vairuotojas pats išlipo iš automobilio.
Gavus šį pranešimą į įvykio vietą nusiųstos visos Vilniaus operatyvinės tarnybos - policijos pareigūnai, ugniagesiai ir greitosios pagalbos medikai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykus ugniagesiams, įvykio vietoje rasti susidūrę automobiliai „Kia“ ir „Toyota“.
Ugniagesiai iš automobilio „Toyota“ iškėlė jo vairuotoją ir nunešė iki greitosios pagalbos automobilio. Jo vaduoti nereikėjo, žmogus nebuvo užspaustas.
Įvykis tiriamas.
avarijaVilniusautomobilių susidūrimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.