Vilniuje susidūrus dviem automobiliams ant kojų sukeltos tarnybos, nukentėjo žmogus

Pranešimas apie avariją rugsėjo 24 d. gautas kiek po 7 val. ryto. Buvo pranešta, kad Kryžiokų sodų 11-ojoje g. susidūrė du automobiliai, vienam vairuotojui prispausta, koja, jis negali išlipti.
Pranešta, kad kitas vairuotojas pats išlipo iš automobilio.
Gavus šį pranešimą į įvykio vietą nusiųstos visos Vilniaus operatyvinės tarnybos - policijos pareigūnai, ugniagesiai ir greitosios pagalbos medikai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykus ugniagesiams, įvykio vietoje rasti susidūrę automobiliai „Kia“ ir „Toyota“.
Ugniagesiai iš automobilio „Toyota“ iškėlė jo vairuotoją ir nunešė iki greitosios pagalbos automobilio. Jo vaduoti nereikėjo, žmogus nebuvo užspaustas.
Įvykis tiriamas.
