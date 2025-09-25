Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Automobiliui įsirėžus į stulpą Telšių r. žuvo vyras

2025 m. rugsėjo 25 d. 18:04
Lrytas.lt
Vienas žmogus žuvo ketvirtadienio pavakare Telšių rajone automobiliui įsirėžus į stulpą.
Daugiau nuotraukų (4)
Apie nelaimę pranešė Policijos departamentas. Kaip rašoma policijos pranešime, rugsėjo 25 d. apie 17 val. 10 min. Telšių r., Sakalų II kaime, automobilis „Volvo V40“, vairuojamas vyriškio (gim. 1980 m.), nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į stulpą.
Per eismo įvykį žuvo vairuotojas.
Iš įvykio vietoje darytų nuotraukų matyti, kad automobilis trenkėsi į gelžbetoninį stulpą ir jį nulaužęs vertėsi.
Avarija įvyko ne asfaltuotame kelyje.
Įvykio vietoje prireikė ir ugniagesių pagalbos.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
avarijaTelšių rajonasžuvo žmogus
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.