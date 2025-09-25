Automobiliui įsirėžus į stulpą Telšių r. žuvo vyras

Apie nelaimę pranešė Policijos departamentas. Kaip rašoma policijos pranešime, rugsėjo 25 d. apie 17 val. 10 min. Telšių r., Sakalų II kaime, automobilis „Volvo V40“, vairuojamas vyriškio (gim. 1980 m.), nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į stulpą.
Per eismo įvykį žuvo vairuotojas.
Iš įvykio vietoje darytų nuotraukų matyti, kad automobilis trenkėsi į gelžbetoninį stulpą ir jį nulaužęs vertėsi.
Avarija įvyko ne asfaltuotame kelyje.
Įvykio vietoje prireikė ir ugniagesių pagalbos.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
