Tačiau ugniagesių pajėgos dar dirba, gaisras dar nėra likviduotas. Gyventojams išsiųsti perspėjimai dėl galimos oro taršos.
5 val. 30 min. buvo gauta informacija, kad Kėdainių rajone dega sąvartynas, jame esanti smulkių atliekų krūva.
„Gaisras lokalizuotas 6 val. 19 min. Plitimas sustabdytas, gesinama toliau, dirba 6–7 autocisternos. Dega mediena, plastikas, įvairios atliekos“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus vyresnysis specialistas Saulius Raščevskis.
Kaip pranešė Aplinkos apsaugos departamentas, sąvartynas priklauso Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui. Aplinkosaugininkai gaisro vietoje vertina situaciją.
NVSC perspėja apie sveikatai pavojingus dūmus
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai įspėja, kad gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai.
NVSC pataria lauke esantiems vengti gaisro dūmų, arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams patariama neiti į lauką, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų. Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.
Anot specialistų, jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojama sistemas išjungti.
Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.
NVSC primena teršalų ūmaus poveikio simptomus: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos.
ELTA primena, kad tai ne pirmas gaisras atliekų įmonėse pastaruoju metu. Panašūs gaisrai buvo kilę Kaune, Vilniuje.