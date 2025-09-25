Lrytas Premium prenumerata tik
Nelaimės

Vilniuje dingo nepilnametė, policija prašo pagalbos

2025 m. rugsėjo 25 d. 14:54
Vilniaus apskrities VPK
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato pareigūnai ieško dingusios nepilnametės Karolinos Zakrževskytės (gimusi 2008 m.).
Šių metų rugsėjo 24 d. apie 9 val. nepilnametė išėjo iš globos namų, Vilniuje, Fabijoniškių g., ir iki šiol negrįžo. Jos buvimo vieta nežinoma.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – gyventojus, mačiusius šią nepilnametę ar žinančius jos buvimo vietą, policija prašo nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato 3-iojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Jovita Morozoviene, tel. +370 670 21 248, el. p. jovita.morozoviene@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
