Vilniuje dingo nepilnametė, policija prašo pagalbos

Šių metų rugsėjo 24 d. apie 9 val. nepilnametė išėjo iš globos namų, Vilniuje, Fabijoniškių g., ir iki šiol negrįžo. Jos buvimo vieta nežinoma.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – gyventojus, mačiusius šią nepilnametę ar žinančius jos buvimo vietą, policija prašo nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato 3-iojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Jovita Morozoviene, tel. +370 670 21 248, el. p. jovita.morozoviene@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.