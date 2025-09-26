Didžiulis tarnybų sujudimas Kauno „Akropolyje“: pasklidus dūmams buvo evakuojami žmonės

Kaip pranešė Lrytas skaitytojas Tautvydas, penktadienio pavakare Kauno „Akropolyje“ kilo gaisras. Pasak skaitytojo, žmonės evakuojami, atvyko ugniagesiai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje Lrytas sužinojo, kad pranešimas apie Kauno „Akropolyje“ pasklidusius dūmus rugsėjo 26 d. gautas apie 16 val. 17 min.
„Viename iš restoranų pasklido dūmai, galimai užsidegė aliejus. Pajėgos vietoje ir ieško gaisro židinio“, – apie 16 val. 36 min. informavo ugniagesiai.
Incidento likvidavimui pasitelktos itin gausios gelbėtojų pajėgos – prie „Akropolio“ atskubėjo net 8 autocisternos.
Kaip praneša Kauno naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“, iš pastato evakuoti žmonės stoviniuoja lauke.
„Skelbia, kad reikia evakuotis, pranešimas ne mokomasis“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ rašė įvykio liudininkas, patikslindamas, jog informacija skelbiama per garsines sistemas.
Jis taip pat informavo, jog garaže susidarė didelės spūstys, žmonėms sunku išvažiuoti.
„Užblokuotas visas parkingas, nes spūstys prie „Akropolio“, tai nelabai pavyksta žmonėms išvažiuoti“, – tikino kaunietis.
Apie 16 val. 52 min. Kauno ugniagesiai portalą „Kas vyksta Kaune“ informavo, kad restorane greičiausiai degė riebalai.
„Kilęs gaisras automatinių gesinimo sistemų buvo užgesintas dar iki atvykstant ugniagesiams, žmonių evakuaciją iki atvykimo pradėjo apsaugos darbuotojai“, – naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ sakė budintys ugniagesys.
