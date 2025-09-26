Vaikiško keturračio ličio baterija sukėlė gaisrą Radviliškio rajone

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, rugsėjo 25 d. apie 23 val. 08 min. Radviliškio r. ugniagesiai buvo iškviesti į Radviliškio seniūniją, Kutiškių kaimą, Alyvų g. Buvo pranešta, kad dega ūkinis pastatas.
Iki ugniagesių atvykimo, ūkinio pastato viduje degusią ličio bateriją užgesino vietos gyventojas. Gaisro metu sudegė vaikiško keturračio ličio baterija, pastatas nenukentėjo.
Ličio baterijos užsidega dėl įvairių priežasčių
Pastaruoju metu ličio baterijos yra sukėlusus ne vieną gaisrą. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas jau yra skelbęs, kad tinkamai naudojamos ličio jonų baterijos yra saugios, tačiau gaisro pavojų gali kelti baterijų mechaniniai pažeidimai, netinkamas įkrovimo režimas, per daug intensyvus naudojimas.
Gaisrinės saugos specialistų teigimu, ličio jonų baterijų sukeliami gaisrai yra išties pavojingi, nes išplinta labai greitai, gaisro pradžia gali priminti sprogimą. Vos užsidegusios baterijos dega labai intensyviai ir jas ypač sudėtinga užgesinti, nes dažniausiai jos būna integruotos prietaiso viduje ir apsaugotos nuo išorės poveikio, o tai trukdo efektyviai tiekti gesinimo medžiagas į degančios baterijos vidų.
Ličio baterijas turi ne tik paspirtukai, bet ir mobilieji telefonai, nešiojamieji kompiuteriai ir kiti prietaisai. Ličio baterijų užsidegimas ir degimas yra specifinis – nepanašus nei į celiuliozės, nei į degių skysčių gaisrus, gal šiek tiek artimas degių dujų gaisrams, todėl ir jų gesinimas yra kitoks.
Ličio baterija paspirtuke yra dėžėje metaliniame korpuse, apsaugančiame ją nuo mechaninio pažeidimo, kuris gali turėti įtakos ličio baterijai ir ji dėl to gali užsidegti (pavyzdžiui, kažkada vienas iš telefonų gamintojų gamino plonus telefonus su silpnu korpusu, žmonės laikydami juos kelnių galinėje kišenėje dažnai sulenkdavo, taip buvo pažeidžiama baterija ir ji užsidegdavo). Gesinti gaisrą tokios konstrukcijos viduje yra sunkiausia. Efektyviausia, kai gesinimo medžiaga patenka tiesiai į degimo zoną, tad paspirtuko ličio baterijos gaisro gesinimas yra iššūkis. Čia standartiniai gaisro gesinimo sprendimai netinka.
Mobiliojo telefono ar nešiojamojo kompiuterio gaisrą puikiai galima užgesinti įdėjus jį į indą su vandeniu. Paspirtukui indo su vandeniu sunkiai rasi. Standartinės gaisro gesinimo priemonės, kuriomis gali pasinaudoti gyventojai, pavyzdžiui, gesintuvai, šiuo atveju gali būti neefektyvūs. Gesintuvo čiurkšlė nepasieks gaisro židinio metalinės dėžės viduje.
Gaisro pradžia - specifinė
Ličio baterijos gaisro pradžia yra specifinė. Pirmiausiai iš baterijos skverbsis daug baltų dūmų, po kurio laiko jie užsidegs. Tada gaisras tampa panašus į degių dujų, besiveržiančių iš angos, gaisrą. Pačios baterijos degimo trukmė priklauso nuo baterijos dydžio ir aktyvių gesinimo veiksmų.
Pagrindiniai požymiai, kad ličio baterija gali užsidegti yra šie: baterija yra išsipūtusi, matomi mechaniniai pažeidimai (pažeistas korpusas, deformacijos), įkraunant labai stipriai kaista, kibirkščiuoja.
Elektrinius paspirtukus, riedžius ar dviračius patariama naudoti atsargiai, kad baterijos nepatirtų smūgių ar nebūtų kitaip mechaniškai pažeistos. Taip pat būtina vengti drėgmės, todėl nerekomenduojama važinėti elektriniais paspirtukais ar dviračiais lyjant.
Ką daryti, jeigu paspirtukas užsidegė patalpoje? Pirmiausia reikia išjungti jį iš elektros tinklo ir kviesti ugniagesius gelbėtojus. Reikia nepamiršti, kad degimo metu išsiskiria pavojingi degimo produktai, kurie gali sukelti pavojų žmogaus gyvybei ir sveikatai.
Jeigu yra galimybė, degantį paspirtuką reikia patraukti kuo toliau nuo degių medžiagų, taip stabdant gaisro plitimą. Jeigu nėra pavojaus nudegti ar gauti elektros smūgį, galima pradėti gesinti pačiam. Čia kažkiek padėtų bet koks gesintuvas: jis galbūt neužgesins pačios baterijos, bet apgesins kitas degias medžiagas.
Baterijos turi nedidelį kiekį elektrolito, todėl po gaisro sudegusį paspirtuką reikia transportuoti atsargiai. Elektrolitui patekus ant odos, ją reikia nuplauti švariu vandeniu. Ličio baterijos turi pakartotino užsidegimo tikimybę, tai reiškia, kad per tam tikrą laiką (iki 12 val.) paspirtukas gali vėl užsidegti.
Dar vienas akcentas – elektrinio paspirtuko įkrovimas pagal gamintojo rekomendacijas. Dažnai įkraunant naudojami netinkami, techniškai netvarkingi įkrovikliai arba netinkamai įkraunamos ličio baterijos.
Jeigu paspirtukai įkraunami butuose, jokiu būdu negalima palikti jų be priežiūros. Pavojinga palikti jį įkrauti naktį, nes žmonės užmiega ir gali nepastebėti, kad kilo gaisras.
Negera tendencija, kai paspirtukai įkraunami laiptinėse, evakuacijos keliuose. Laiptinė yra evakuacijos kelias, kuriuo žmonės evakuojasi esant būtinybei. Ta pati taisyklė galioja ir bute. Jeigu paspirtukas bus įkraunamas prie išėjimo ar balkonų durų, tuomet kilęs gaisras užtvers kelią saugiam išėjimui iš patalpos. Todėl paspirtuko įkrovimo vietą reikia parinkti taip, kad galimo gaisro atveju galima būtų saugiai, be kliūčių, pasišalinti iš patalpos.
GaisrasRadviliškio rajonasličio jonų baterija
