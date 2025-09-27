Lrytas Premium prenumerata tik
Kauno senamiestyje – didelė avarija: „Bolt“ pavežėjas trenkėsi į „Opel“, sužeisti 4 žmonės

2025 m. rugsėjo 27 d. 21:44
Šeštadienį judrioje eismo vietoje Kauno senamiestyje susidūrė „Bolt“ pavežėjo iš užsienio vairuojamas automobilis „Toyota“ ir „Opel“. Miesto policijos budėtojas naujienų portalui Lrytas pranešė, jog sužeisti 4 žmonės, visi jie nuvežti į ligoninę.
Nelaimė įvyko prieš pusę devintos, netoli Šaulių ir Šv. Gertrūdos gatvių sankryžos.
Po stipraus smūgio traumas patyrė vienas vairuotojų ir trys keleiviai. Jiems nustatyti sužalojimai galvos, krūtinės srityse ir kitose vietose.
Abu automobiliai buvo smarkiai apgadinti, ypač – jų priekinės dalys.
Pirminiais duomenimis, vairuotojai buvo blaivūs.
Portalo Lrytas žiniomis, dalis nukentėjusiųjų – užsieniečiai. Iš užsienio– ir „Bolt“ pavežėjas.
Greitosios pagalbos medikai portalą informavo, jog traumos neturėtų būti pavojingos. Sužeistieji pristatyti į Kauno klinikas.
Dėl avarijos artimiausiu metu gali būti pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kaltininką nustatys policija.
Sprendžiant iš avarijos vaizdų, pavežėjimo paslaugas teikiantis „Bolt“ vairuotojas priekiu rėžėsi į „Opel“ šoną priekinėje pusėje, vairuotojo pusėje.
