Kauno senamiestyje – didelė avarija: „Bolt“ pavežėjas trenkėsi į „Opel“, sužeisti 4 žmonės

Nelaimė įvyko prieš pusę devintos, netoli Šaulių ir Šv. Gertrūdos gatvių sankryžos.
Po stipraus smūgio traumas patyrė vienas vairuotojų ir trys keleiviai. Jiems nustatyti sužalojimai galvos, krūtinės srityse ir kitose vietose.
Abu automobiliai buvo smarkiai apgadinti, ypač – jų priekinės dalys.
Pirminiais duomenimis, vairuotojai buvo blaivūs.
Portalo Lrytas žiniomis, dalis nukentėjusiųjų – užsieniečiai. Iš užsienio– ir „Bolt“ pavežėjas.
Greitosios pagalbos medikai portalą informavo, jog traumos neturėtų būti pavojingos. Sužeistieji pristatyti į Kauno klinikas.
Dėl avarijos artimiausiu metu gali būti pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kaltininką nustatys policija.
Sprendžiant iš avarijos vaizdų, pavežėjimo paslaugas teikiantis „Bolt“ vairuotojas priekiu rėžėsi į „Opel“ šoną priekinėje pusėje, vairuotojo pusėje.
Kaunassenamiestisavarija
Rodyti daugiau žymių