Populiarų Vilniaus rajono žirgyną nusiaubė gaisras: nukentėjo žmogus, liepsnas malšino gausios ugniagesių pajėgos

2025 m. rugsėjo 27 d. 13:42
Šeštadienio rytą įsiplieskus liepsnoms Vilniaus rajone, Kyviškės kaime įsikūrusiame žirgyne „Jojimo menas-Bingo“, medikų pagalbos prireikė žirgyno teritorijoje buvusiam žmogui. Jis buvo skubiai nuvežtas į ligoninę.
Apie tai naujienų portalą Lrytas informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus atstovai.
Pranešimas apie gaisrą buvo gautas 8 val. 57 min.
Gaisras kilo dideliame, apie 1000 kvadratinių metrų ploto mūriniame pastate, kuriame laikytas šienas. Sudegė nemažas jo kiekis.
„Arklidės degė atvira liepsna. Nukentėjęs žmogus perduotas medikams“, – portalui Lrytas pasakojo šio skyriaus darbuotojas.
Liepsnas malšino 5 ugniagesių autocisternos. Gaisras buvo likviduotas 11 valandą.
Šis žirgynas rengia jojimo pamokas, teatralizuotus keturkojų pasirodymus.
Žirgai per gaisrą nenukentėjo.
Gaisro priežastis dar neaiški, patirti nuostoliai nustatinėjami.
„Mūsų žirgyną šiuo metu palietė nelaimė – kilo gaisras. Svarbiausia žinia – visi žirgai yra saugūs ir sveiki. Dėkojame visiems, kurie padeda ir palaiko“, – tokią žinia po nelaimės buvo išplatinta socialiniame tinkle „Facebook“, žirgyno paskyroje.
