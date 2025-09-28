Orai
2025 m. rugsėjo 28 d. 08:24
Kraupi netektis Alytuje: rasta negyva 44 metų moteris, policija pradėjo tyrimą
Alytuje šeštadienį rasta negyva 44 metų moteris. Policija informavo, jog jos kūnas aptiktas apie 8 val. 37 min., Jaunimo gatvėje esančiame būste, kambaryje.
Iškviesti greitosios pagalbos medikai konstatavo jos mirtį, pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Pirminiais duomenimis, smurto žymių ant moters kūno nepastebėta. Tikslią mirties priežastį nustatys medicinos ekspertai.
Alytus
Moteris
Mirtis
