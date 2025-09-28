Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Slogi giminaičio nuojauta pasitvirtino: iškvietus pagalbą, senelis rastas negyvas

2025 m. rugsėjo 28 d. 10:49
Raseinių rajone garbaus amžiaus vyras rastas negyvas savo namuose. Pagalbą iškvietė su juo susisiekti negalėjęs anūkas.
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, jog pensininko kūnas aptiktas šeštadienį po vidurdienio Ariogalos miestelyje, Melioratorių gatvėje.
Vaikaitis pranešė Bendrajam pagalbos centrui, kad senelis nuo penktadienio neatidaro durų, telefonas išjungtas, raktas įkištas į spyną iš vidaus, balkono langas praviras.
Ugniagesiai į vidų pateko pro pravirą balkono langą. netrukus jie atidarė duris greitosios pagalbos medikų brigadai ir policijos pareigūnams.
Medikai konstatavo žmogaus mirtį.
Mirties aplinkybes aiškinasi policija. Pirminiais duomenimis, smurto žymių ant kūno neaptikta.
Tikriausiai pensininką mirtis ištiko dėl ligos. Tikslią jos priežastį nustatys medicinos ekspertai.
