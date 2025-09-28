Slogi giminaičio nuojauta pasitvirtino: iškvietus pagalbą, senelis rastas negyvas

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, jog pensininko kūnas aptiktas šeštadienį po vidurdienio Ariogalos miestelyje, Melioratorių gatvėje.
Vaikaitis pranešė Bendrajam pagalbos centrui, kad senelis nuo penktadienio neatidaro durų, telefonas išjungtas, raktas įkištas į spyną iš vidaus, balkono langas praviras.
Ugniagesiai į vidų pateko pro pravirą balkono langą. netrukus jie atidarė duris greitosios pagalbos medikų brigadai ir policijos pareigūnams.
Medikai konstatavo žmogaus mirtį.
Mirties aplinkybes aiškinasi policija. Pirminiais duomenimis, smurto žymių ant kūno neaptikta.
Tikriausiai pensininką mirtis ištiko dėl ligos. Tikslią jos priežastį nustatys medicinos ekspertai.
Raseinių rajonaspensininkasMirtis
Rodyti daugiau žymių